العراق: الصدر يلغي مظاهرات أمام السفارة الأمريكية وسط استمرار الاحتجاجات

2020/01/26 | 17:28 - المصدر: فرانس 24

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أعلن مكتب الزعيم الشيعي مقتدى الصدر أنه ألغى الأحد مظاهرات مناهضة لسفارة الولايات المتحدة في العراق لتجنب "فتنة داخلية".



يأتي هذا فيما استخدمت قوات الأمن العراقية الأحد الرصاص الحي لتفريق متظاهرين في العاصمة وجنوب البلاد لليوم الثاني على التوالي، ما أثار مواجهات عنيفة مع المحتجين العازمين على مواصلة حراكهم.

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