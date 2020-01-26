شاهد.. معتصمو كربلاء يوجهون رسالة إلى “ثوار البصرة” بانشودة مبهرة

2020/01/26 | 17:36 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : بغداد وجه معتصمو كربلاء، انشودة إلى متظاهري البصرة بعد حملات القمع التي شهدها معتصمو المحافظة بشكل متكرر، انتهت اخرها بحرق الخيام واعتقال المعتصمين، قبل ان يعود ابناء البصرة إلى ملئ ساحة الاعتصام مجددا ونصب خيم جديدة.

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