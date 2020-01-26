بلدية الفلوجة لـ”العهد نيوز”: انطلاق حملة كبرى لإكساء الشوارع المتضررة بالمدينة

2020/01/26 | 17:36 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار افاد معاون مدير دائرة بلدية قضاء الفلوجة للشؤون الفنية بمحافظة الانبار محمد شكر الدليمي، اليوم الاحد، بان الكوادر الخدمية في القضاء قامت بحملة لأكساء وتبليط الشوارع الرئيسية والفرعية في عموم احياء المدينة.وقال الدليمي في تصريح لـ” العهد نيوز”، ان ” مديرية الفلوجة وبدعم من محافظ الانبار علي فرحان الدليمي، اطلقت حملة […]

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