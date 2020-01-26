مصرع 20 جنديا ماليا في هجوم على ثكنة عسكرية قرب موريتانيا

2020/01/26 | 17:36 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة لقي 20 جنديا ماليا على الأقل مصرعهم صباح اليوم الأحد في هجوم للجماعات المسلحة على ثكنة للجيش المالي بمدينة «سوكولو» بولاية سيغو بالقرب من حدود موريتانيا.وحسب مراسل «صحراء ميديا» فإن منفذي الهجوم سيطروا على المعسكر التابع للجيش المالي و أحرقوه.وشهدت مالي، في ثلاثة أيام، هجومين مسلحين وسط البلاد أسفرا عن […]

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