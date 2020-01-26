تقرير أميركي يكشف عن مؤشرات بشأن تحركات داعش بالتزامن مع الاحتجاجات العراقية

2020/01/26 | 17:38 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ متابعة

كشف تقرير لموقع "ديفينس بوست" الأميركي، اليوم الأحد، عن مؤشرات بخصوص تحركات تنظي...





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