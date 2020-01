مفوضية حقوق الإنسان بالعراق تنشر حصيلة قتلى وجرحى اليومين الماضيين

2020/01/26 | 17:43 - المصدر: الحرة

أفادت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، الأحد، بأن 12 متظاهرا قتلوا في الاحتجاجات المستمرة في بغداد وعدد من المحافظات في اليومين الماضيين، داعية جميع الأطراف إلى ضبط النفس والحفاظ على سلمية الاحتجاجات.

وقالت المفوضية في بيان نشرته على حسابها في موقع فيسبوك، إنها وثقت مقتل 12 متظاهر بينهم تسعة قتلوا في محافظة بغداد وثلاثة في محافظة ذي قار.

وتابعت أنها وثقت إصابة 230 من المتظاهرين والقوات الأمنية، 118 منهم في محافظة بغداد و78 في محافظة ذي قار و34 في محافظة البصرة، فضلا عن اعتقال 29 في محافظني بغداد وذي قار.

ودعت المفوضية في بيانها "الأطراف كافة إلى وقف أي شكل من أشكال العنف وضبط النفس والحفاظ على سلمية التظاهرات والابتعاد عن أي تصادم يؤدي إلى سقوط ضحايا".

وتجتاح العراق حركة احتجاجات مطلبية غير مسبوقة، منذ الأول من أكتوبر 2018، يطالب من خلالها المواطنون بـ"إقالة النظام" وتغيير الطبقة السياسية التي تسيطر على مقدرات البلاد منذ 16 عاما ويتهمها المحتجون بـ"الفساد" والتبعية لإيران.

وقتل حوالي 500 شخص في أعمال عنف مرتبطة بالاحتجاجات فضلا عن إصابة عشرات الآلاف.

ورغم الثروة النفطية الهائلة للعراق، يعيش واحد من كل خمسة من مواطنيه تحت خط الفقر، وتبلغ نسبة البطالة بين الشباب 25 في المئة، وفق البنك الدولي.





