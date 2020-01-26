2020/01/26 | 17:43 - المصدر: قناة العالم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قال المتحدث الرسمي باسم السيد مقتدى الصدر، الشيخ صلاح العبيدي، أن التظاهرة التي شهدتها العاصمة العراقية بغداد تحت عنوان "ثورة العشرين الثانية" كانت ت...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. 3 رسائل حملتها تظاهرة العشرين الثانية) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. 3 رسائل حملتها تظاهرة العشرين الثانية) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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