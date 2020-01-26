2020/01/26 | 17:44 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هجوم القوات السورية بدعم روسي على ادلب ادى لموجة نزوح كبيرة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قوات الاسد تنتزع عدة بلدات في ادلب) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قوات الاسد تنتزع عدة بلدات في ادلب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).