روسيا البوتينية وآفاق ما بعد 2024

2020/01/26 | 17:45 - المصدر: الزوراء

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.خطار أبودياب يخطف الرئيس فلاديمير بوتين الأضواء ويبدو شاغلا للناس في بلاده والعالم، إنه لا يكل ولا يمل ولا ينفك عن التحرك في الداخل والخارج.تبوأ الصدارة بين أربعين رئيس دولة وحكومة شاركوا إسرائيل في “المنتدى العالمي للهولوكوست (المحرقة النازية)”.واقترح عقد قمة خماسية عن “الأمن العالمي” مع زعماء كل من الولايات المتحدة والصين […]

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