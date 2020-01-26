مانشستر يونايتد يقدم عرضاً قوياً لضم كافاني

2020/01/26 | 17:48 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قدم نادي ​مانشستر يونايتد​ الانكليزي لكرة القدم، عرضا قويا لمهاجم ​باريس سان جيرمان​، ​ادينسون كافاني​.

وقالت "لو 10 سبورت" إن يونايتد يبذل جهوداً حثيثة للفوز بالسباق من أجل التوقيع مع الأوروغوياني.

وكان كافاني حريصاً على الانضمام إلى ​أتلتيكو مدريد​ هذا الشهر، لكنه قد يعيد التفكير بعد إرسال عرض من يونايتد.

وعرض عمالقة ​الدوري الإنكليزي الممتاز​ المتعثرون هذا الموسم، ما قدمه أتلتيكو إلى كافاني، الذي يبقي الآن جميع الخيارات مفتوحة.

وفيما ينتهي عقده مع باريس سان جيرمان في حزيران المقبل، تقول ادارة النادي إن كافاني يمكنه المغادرة في الأيام المقبلة مقابل ما بين 10 و15 مليون يورو.

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