العرب العاربة والمتعربة

2020/01/26 | 17:50 - المصدر: الزوراء

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خالد القشطيني من أظرف الكتب التي صدرت في مصر، في القرون الوسطى، (القرن الخامس عشر الميلادي) كتاب شهاب الدين الأبشيهي المعروف بـ«المستطرف في كل فن مستظرف».وكان من أظرف ما سجله صاحب «المستطرف» في كتابه هذا أن الخليفة العباسي أبا العباس السفاح كان يعجبه السحر والمناظرات الأدبية والعلمية والدينية أمامه.فحضر عنده يوماً إبراهيم الكندي […]

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