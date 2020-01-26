الهند وإدارة التنوع الثقافي

2020/01/26 | 17:50 - المصدر: الزوراء

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبد الحسين شعبان اعتبرت أوساط هندية عديدة إصدار البرلمان قانوناً جديداً للمواطنة في 4 ديسمبر/كانون الأول 2019، تجاوزاً صارخاً لتنوع الهند وتراثها الحضاري المعقد وأسس الديمقراطية الهندية المكفولة بالدستور الصادر عام 1950، والتي تصلب عودها على مدى زاد على سبعة عقود من الزمان منذ أن نالت استقلالها عام 1947.وبموجب القانون الجديد يُسمح للحكومة بمنح […]

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