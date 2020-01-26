في ذكرى رحيل جورج حبش.. الشعور بالغربة داخل الوطن

2020/01/26 | 17:50 - المصدر: الزوراء

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بسام ابو شريف في ذكرى رحيل الدكتور جورج حبش يدفعني افتقادي له وحنيني اليه الى حديث معه من القلب الى القلب ، ولم يكن القلب مني بعيدا عن العقل ولا كان عنده ، فكلانا أخضع قلبه وعقله لقضايا الأمة والوطن العربي الكبير ، وفلسطين منه القلب والعقل .كم أفتقدك يا أبا الميس ، […]

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