وزارة الداخلية: القبض على ثلاثة متهمين يتاجرون بالأعضاء البشرية في مدينة الموصل

2020/01/26 | 17:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وزارة الداخلية، عن القاء القبض على ثلاثة متهمين من المتاجرين بالأعضاء البشرية.

وأوضحت الوزارة في بيان، ان مكتب مكافحة اجرام ابي تمام، التابع لمديرية مكافحة اجرام قيادة شرطة نينوى، تمكن ومن خلال جمع المعلومات والبحث والتحري، من القاء القبض على ثلاثة متهمين بينهم إمرأتان، في منطقتي الزهراء والتحرير بالجانب الايسر لمدينة الموصل، بتهمة المتاجرة بالأعضاء البشرية، مشيرة الى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين.

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