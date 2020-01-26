مجلس القضاء الأعلى يصدر قرارات مهمة الجلسة الرابعة

2020/01/26 | 17:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… عقد مجلس القضاء الأعلى الجلسة الرابعة برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي فائق زيدان .وتم خلاله ما يلي:‏ ‏1-اقر المجلس ترقية قاضي وإعادة التشكيلات في بعض رئاسة الاستئناف الاتحادية وفق المقترح المقدم من ‏رئاسة الاستئناف كذلك تم إقرار نقل وانتداب عدد من السادة القضاة وأعضاء الادعاء العام بناءً على ‏مقتضيات المصلحة العام.‏2-ناقش […]

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