حالة إصابة رابعة بفيروس كورونا في اليابان

2020/01/26 | 18:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أكدت السلطات اليابانية، تسجيل رابع حالة إصابة بفيروس كورونا، وفقا لوزارة الصحة اليابانية.العالم- أسيا والباسفيك وأفادت وزارة الصحة بأن الحالة المؤكدة سجلت لدى مواطن مقيم في مدينة ووهان الصينية ويبلغ من العمر 40 سنة، وقد وصل إلى اليابان في 22 يناير الجاري.وأضافت أن المصاب بالفيروس أدخل إلى مستشفى بمقاطعة آيتشي، […]

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