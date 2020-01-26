المانيا تستأنف تدريب البيشمركة وتعلن استمرار تعليق تدريب القوات العراقية

2020/01/26 | 18:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت المانيا انهاء العمل بقرارها السابق، والمتعلق بتدريب قوات البيشمركة التابعة لإقليم كردستان.

وأشار قائد عمليات التحالف الدولي بالقوات الألمانية في تصريح مقتضب، الى استئناف عمليات تدريب قوات البيشمركة، والمتوقفة منذ ثلاثة أسابيع، اعتبارا من اليوم، مبينا في الوقت ذاته، ان قرار تعليق تدريب القوات العراقية، الذي اتخذته برلين على خلفية التوترات في المنطقة، والتي أعقبت مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، لا يزال ساري المفعول.

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