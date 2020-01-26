2020/01/26 | 18:21 - المصدر: سومر نيوز
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سومر نيوز: بغداد..
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المحكمة الاتحادية غاضبة: نصابنا مكتمل بـ”الكبيسي”.. واحذروا التجاوز) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
سومر نيوز: بغداد..
حذرت المحكمة الاتحادية العليا من التجاوز على اختصاصاتها، منوهة إلى أن ذلك يشكل خرقاً لأحكام الدستور، ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
المحكمة الاتحادية غاضبة: نصابنا مكتمل بـ”الكبيسي”.. واحذروا التجاوز) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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