المحكمة الاتحادية غاضبة: نصابنا مكتمل بـ”الكبيسي”.. واحذروا التجاوز

2020/01/26 | 18:21 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



حذرت المحكمة الاتحادية العليا من التجاوز على اختصاصاتها، منوهة إلى أن ذلك يشكل خرقاً لأحكام الدستور، ...

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