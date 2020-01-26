2020/01/26 | 18:24 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ شرعت القوات الامنية يوم الاحد باستخدام الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع في محاولة منها لفض احتجاجات في ساحتين للتظاهر وسط العاصمة بغداد.

وقال مصدر في الشرطة وشهود عيان لشفق نيوز، ان القوات الامنية تتقدم الان من ساحة الوثبة باتجاه ساحة الخلاني باستخدام الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع.

واجبر متظاهرون في بغداد امس السبت القوات الامنية على التراجع من ساحتين في قلب العاصمة بعد ساعات قليلة من الانتشار فيها.

وفي جنوبي العراق كلف وزير الداخلية ياسين الياسري الفريق ركن محمد البياتي قائداً لشرطة ميسان بدلاً من العميد عبد الخضر الساعدي.

وتصاعدت حدة الاحتجاجات في العاصمة بغداد وعدد من مناطق ومدن وسط وجنوب البلاد بعد هدوء نسبي سادها طيلة المدة الماضية وذلك على خلفية ايعاز زعيم التيار الصدي مقتدى الصدر لأنصاره بالانسحاب من سوح الاعتصامات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمن يستخدم النيران ويتقدم صوب ساحة للمحتجين ببغداد والداخلية تستبدل قائدا للشرطة) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمن يستخدم النيران ويتقدم صوب ساحة للمحتجين ببغداد والداخلية تستبدل قائدا للشرطة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).