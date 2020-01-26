مجلس القضاء الأعلى يعقد جلسة لبحث عدد من الملفات

2020/01/26 | 18:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث مجلس القضاء الأعلى، عددا من الملفات المتعلقة بنقل وترقية القضاة واختلال نصاب أعضاء المحكمة الاتحادية.

وجى خلال الاجتماع الرابع للمجلس في هذا العام، إقرار ترقية قاض، وإعادة التشكيلات في رئاسة الاستئناف الاتحادية، وفق المقترح المقدم من ‏رئاسة الاستئناف، وإقرار نقل وانتداب عدد من القضاة وأعضاء الادعاء العام، وتداعيات صدور المرسوم الجمهوري، المتضمن تعيين ‏القاضي المتقاعد محمد رجب الكبيسي عضواً أصلياً في المحكمة الاتحادية ‏العليا، فيما قرر المجلس مفاتحة رئاسة الجمهورية لإلغاء هذا المرسوم، والاعمام على جميع المحاكم بعدم ‏التعامل مع اي قرار يصدر عن المحكمة الاتحادية العليا، بسبب عدم اكتمال نصاب المحكمة.

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