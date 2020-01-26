اشتعال النيران في طائرة ركاب ايرانية خلال رحلة داخلية

2020/01/26 | 18:26 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أفاد التلفزيون الإيراني، اليوم الأحد، باشتعال النيران في طائرة ركاب خلال تنفيذها رحلة داخلية بين مدينتي جرجان وطهران شمال البلاد.

وأوضح التلفزيون أن النيران اشتعلت بعد دقائق من إقلاع الطائرة، مما اضطرها للعودة إلى المطار، بينما لم يفد التقرير بوقوع إصابات.

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