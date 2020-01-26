2020/01/26 | 18:26 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعةتوج منتخب كوريا الجنوبية بكأس آسيا تحت 23 سنة ، لأول مرة في تاريخه عقب فوزه الصعب، اليوم الأحد، على المنتخب السعودي(1-0) في المباراة النهائية للبطولة التي استضافتها تايلاند على ملعب رامانجالا بالعاصمة بانكوكسجل هدف المباراة الوحيد جيونج تاي ووك في الدقيقة 113.وكانت المباراة متكافئة في معظم فتراتها، وانتهى وقتها الأصلي بالتعادل السلبي، ليلجأ المنتخبان للوقت الإضافي على فترتين ، مدة كل منهما 15 دقيقة، ليتمكن المهاجم الكوري جيونج تاي ووك من احراز هدف الفوز الثمين قبل نهاية المباراة بـ7 دقائق .يذكر ان منتخبات كوريا الجنوبية والسعودية واستراليا الى جانب اليابان المستضيفة حسمت تأهلها الى اولمبياد طوكيو 2020.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. الشمشون الكوري يتربع على عرش القارة الصفراء) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. الشمشون الكوري يتربع على عرش القارة الصفراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).