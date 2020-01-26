بالفيديو.. تجدد المواجهات بين المتظاهرين والقوات الأمنية في الناصرية

2020/01/26 | 18:26 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء اليوم الأحد، مقطع فيديو يصور تجدد المواجهات بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب في مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار.ويظهر في الفيديو الذي اطلعت عليه "كلكامش برس" جانب من المواجهات وسط مدينة الناصرية، كما يوثق الفيديو إصابات بين صفوف المتظاهرين بالرصاص الحي الذي يُمسع صوت إطلاقه من قبل قوات مكافحة الشغب.

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