2020/01/26 | 18:28 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متى نجد شخصية توازي نوري السعيد – سعد محسن خليل اذا قدر لنا ان نفتخر لابد لنا ان نفتخر برئيس الوزراء في عهد النظام الملكي الباشا نوري السعيد الذي مات مسحولاً في شوارع العاصمة بغداد ورغم مظلومية هذه الشخصية التي كانت تتصف بمواصفات لا تتوفر باي رئيس وزراء خلفه الا انه لم يحظى برضا الاحزاب […]

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