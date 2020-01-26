المحكمة الاتحادية ردا على مجلس القضاء: نصاب المحكمة قانوني ومكتمل

2020/01/26 | 18:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ردت المحكمة الاتحادية، على موقف مجلس القضاء الأعلى، عبر تأكيدها قانونية نصاب أعضائها.

وأوضحت المحكمة من خلال كتاب موجه الى رئيس الجمهورية، ان العضو الاحتياط فيها محمد رجب الكبيسي كان قد ادى اليمين الدستورية، امام رئيس واعضاء المحكمة، وتم تعيينه كعضو اصيل بموجب التكليف الفقهي، إضافة الى صدور مرسوم جمهوري بتعيينه وفق السياقات الدستورية.

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