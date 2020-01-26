طرف ثالث للإجهاز على الانتفاضة.. احمد ملا طلال

2020/01/26 | 18:31 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب الإعلامي احمد ملا طلال: تنبيه ‏هناك مخطط خبيث للإجهاز على الإنتفاضة بدأ بتنفيذه “طرف ثالث” عن طريق الدفع بإتجاه حصول تصادم بين المنتفضين وجمهور التيار الصدري.‏التيار الصدري تيار سياسي عنده حساباته.‏مسيرته يوم الجمعة ثم انسحابه حق له يجب أن يحترم.‏لا تجعلوا التيار وزعيمه خصمًا، وتُثلجوا صدر الطرف الثالث.تنبيه هناك مخطط […]

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