2020/01/26 | 18:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- خاص

ردت آيات نوري المتحدثة باسم ائتلاف النصر بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، الاحد (26 كانون ال...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( ائتلاف النصر يرد على اتهام العبادي بأخذ اوامر من السفارة الاميركية لتعيين مسؤولين بالدولة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( ائتلاف النصر يرد على اتهام العبادي بأخذ اوامر من السفارة الاميركية لتعيين مسؤولين بالدولة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).