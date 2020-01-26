شبكة تحالف الاقليات تنهي مؤتمرها السنوي في اربيل

2020/01/26 | 18:42 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ يسرى علي الداؤدي أنهت شبكة تحالف الاقليات العراقية مؤتمرها السنوي في اربيل يومي 24 و25 من كانون الثاني الذي أقيم في فندق “جوار جرا”، بإشراف الهيئة الاستشارية والمكتب التنفيذي وبحضور المنظمات الدولية والجهات المانحة.شارك في هذا المؤتمر أعضاء تحالف الاقليات ل 18 منظمة، حيث تناول المؤتمر في اليوم الاول الخطة …

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