محافظ نينوى يعلن توزيع تعويضات للمتضررين جراء العمليات العسكرية

2020/01/26 | 18:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- نينوى اعلن محافظ نينوى نجم الجبوري، اليوم الاحد، توزيع مبالغ التعويضات للمواطنين المتضررين من العمليات العسكرية في تحرير المحافظة من سيطرة تنظيم داعش الاجرامي.وذكر بيان لمكتبه الاعلامي في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إن” محافظ نينوى وبحضور وفد نيابي من مجلس النواب، قام بتوزيع مبالغ التعويضات للمواطنين المتضررين من العمليات العسكرية”.[…]

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