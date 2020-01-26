2020/01/26 | 18:45 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمد الأمير- الحل العراق أكد عضو تنظيمات الاتحاد #الوطني_الكردستاني في #كركوك إدريس حاج عادل، اليوم الأحد، قدوم قوة أميركية من #إقليم_كردستان لتتمركز داخل كركوك وتحديداً في قاعدة k1 العسكرية.مبيناً […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وصول قوة أميركية جديدة إلى كركوك.. لهذا السبب) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وصول قوة أميركية جديدة إلى كركوك.. لهذا السبب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).