12 قتيلا في يومين مع تصاعد الاحتجاجات في العراق

2020/01/26 | 18:46 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لاتزال الاحتجاجات مستمرة منذ قرابة 4 اشهر في العراق

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