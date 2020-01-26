البابا فرنسيس يطلب من برهم صالح أن يستخرج له بطاقة هوية عراقية

2020/01/26 | 18:52 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / متابعة /- طلب بابا الفاتيكا البابا فرنسيس، من الرئيس العراقي برهم صالح، أن يستخرج له بطاقة هوية عراقية مثبوت فيها بأنه من نسل النبي إبراهيم.جاء ذلك أثناء الاجتماع الذي جمع صالح والبابا فرنسيس ووزير الخارجية في اليوم الثاني من زيارته للفاتيكان.وقال الكرسي الرسولي إن الاجتماعات تركزت على النهوض بالسلام والأمن في […]

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