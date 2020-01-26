كوريا الجنوبية تصعق السعودية بهدف قاتل وتتوج بكأس آسيا للشباب

2020/01/26 | 18:52 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منتخب السعودية يخسر نهائي كأس آسيا للشباب تحت 23 عاما أمام كوريا الجنوبية

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