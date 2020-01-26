منها بلغت 10 تحت الصفر.. أنواء كوردستان تحدد أكثر المناطق تأثراً بموجة البرد

2020/01/26 | 18:52 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان، اليوم الاحد، عن المناطق التي تأثرت بشكل كبير بموجة تساقط الثلوج والبرد التي تجتاح الاقليم، مبينة ان منطقة حاجي عمران سجلت انخفاضاً في درجات الحرارة هي الاعلي بالاقليم وهي 10 درجات تحت الصفر لتكون ابرد المناطق في اقليم كوردستان.

وجاء في بيان للمديرية ورد لشفق نيوز، ان درجة الحرارة بلغت 10 درجات مئوية تحت الصفر، في حاجي عمران، تليها كاني ماسي بمحافظة دهوك اذ سجلت 8 درجات تحت الصفر، وتلتها بنجوين التي سجلت 4 درجات تحت الصفر.

واضاف البيان ان درجات الحرارة في باقي المناطق كانت كما يأتي: العمادية -4 وجومان وسميلان وبازيان ومانگيش وسجلت -3 درجات، فيما سجلت كل من سوران وسيدكان ورواندز وبامرني -2 درجتان تحت الصفر وسجلت كل من بارزان وهلشو درجة واحدة تحت الصفر، وسجلت كل من السليمانية وشمامك وجمجمال صفر درجة مئوية.

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