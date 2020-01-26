تعليق جديد من وزير بريطاني بشأن الـ”بريكست”

2020/01/26 | 18:53 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة قال ستيفن باركلي وزيرُ شؤونِ الخروجِ من الاتحاد الأوروبي (بريكست) إنّ بريطانيا ستحدد المزيدَ من التفاصيلِ فيما يتعلق بأهدافِها في اتفاقٍ للتجارةِ الحرة مع الاتحادِ الأوروبي في الشهرِ المقبل.وأوضح الوزيرُ ستيفن باركلي أنّ لندن ستنشر أهدافَها في المفاوضاتِ في الوقتِ المناسب بعدَ أنْ يكتملَ خروجُها من الاتحادِ في الواحدِ والثلاثين من […]

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