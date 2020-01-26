وفاة متظاهر متأثراً باصابته وزعماء قبائل ينقلون شروط محتجي الناصرية

2020/01/26 | 18:56 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر امني، اليوم الاحد، بوفاة متظاهر في مدينة الناصرية، جنوبي العراق، متأثراً باصابته.

وقال المصدر لشفق نيوز ان "متظاهراً توفي اليوم، متأثراً بجراحه في احداث تظاهرات الناصرية صباح اليوم".

الى ذلك، افاد المصدر ان "شيوخ العشائر، وبعد إقناع المتظاهرين بالعودة الى ساحة الحبوبي، نقلوا مطالبهم الى مقر القيادة، والتي أولها اقالة قائد الشرطة".

وتابع ان "قائد الشرطة وجه عبر أجهزة النداء بمنع وصول اي متظاهر لمقر قيادة الشرطة وحذر من الوصول للمقر، فيما طالب قائد الشرطة، القوات الأمنية التي بامرته، اعتقال المخالفين وإيقاف المخربين الذين يصلون لمقر القيادة".

ولفت الى "انسحاب المتظاهرين من على جسر النصر، فيما سيطرت القوات الامنية على جميع الشوارع المؤدية الى القيادة وكذلك تقاطع الراية".

وتجددت الاشتباكات بين المحتجين والقوات الامنية يوم الاحد في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار جنوبي العراق وذلك ضمن تصاعد وتيرة التظاهرات في البلاد منذ السبت.

وقال ناشطون وشهود عيان لشفق نيوز، ان القوات الأمنية في الناصرية عاودت اطلاق النار والغاز المسيل للدموع باتجاه المتظاهرين بعد ان عبر عدد منهم جسر النصر.

واضافوا ان مواجهات بين متظاهرين و القوات الامنية اندلعت الان في فلكة السماوة في الناصرية.

وقالت مفوضية حقوق الانسان في العراق انها وثقت مقتل (١٢) متظاهراً منهم (٩) في محافظة بغداد و(٣) في محافظة ذي قار.

كما ووثقت اصابة (٢٣٠) من المتظاهرين والقوات الامنية منهم في محافظة بغداد (١١٨) وفي محافظة ذي قار (٧٨) وفي محافظة البصرة (٣٤) بالاضافة الى حصول (٨٩) حالة اعتقال لمتظاهرين في محافظتي بغداد والبصرة.

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