2020/01/26 | 18:58 - المصدر: الغد برس

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إصابة 4 متظاهرين نتيحة صدامات مع القوات الأمنية قرب قيادة شرطة ذي

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إصابة 4 متظاهرين نتيحة صدامات مع القوات الأمنية قرب قيادة شرطة ذي قار

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