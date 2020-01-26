2020/01/26 | 19:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إصدارات الدار العربية للعلوم بيروت – الزمان يسعى الدكتور راشد حمد النعيمي في دراسته المعنونة “العولمة الإعلامية والسياسات الأمنية” إلى البحث والتحليل في مفهوم الأمن بأبعاده المختلفة والمتداخلة، وكذلك استعراض مفهوم الاستراتيجية بجوانبها المختلفة، مروراً بدراسة دور الإعلام بمختلف وسائله في السياسة الوطنية خاصة في ظل الفترة الحالية والانفتاح المعلوماتي الكبير، وصولاً إلى تأثير دور […]

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