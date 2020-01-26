2020/01/26 | 19:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدار جديد للكاتب الصحفي والشاعر هيمان كرسافي اربيل – فريد حسن بجهود ودعم ذاتي صدر مؤخرا كتاب ادبي جديد للكاتب الصحفي والشاعر هيمان كرسافي , بعنوان ” همسايكو “, حيث يقع الكتاب في 124 صفحة و بحجم متوسط , طبع على نفقة الكاتب لدى انتر اسيست للطباعة والنشر في المانيا يتضمن الكتاب مجموعة من النصوص […]

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