2020/01/26 | 19:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدن في غياهب الذاكرة بغداد – الزمان صدر للكاتب والإعلامي نبيل حسين زايد كتابه الموسوم (مدن في غياهب الذاكرة) أنطلوجيا تأريخية وتراثية ومجتمعية من سلمان باك .يتناول الكتاب رحلة تعود إلى 311 ق.م ، وتأسيس أولى المدن الموغلة بالقدم سلوقية دجلة وطيسفون وساباط وبهرسير واسفانبير ، إضافة إلى الأماكن الدينية المسيحية أبرزها كنيسة كوخي ، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدن في غياهب الذاكرة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدن في غياهب الذاكرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).