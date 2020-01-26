التربية تؤكد وجود تنسيقًا عاليًا مع الأجهزة الأمنية لتأمين إجراء امتحانات نصف السنة

2020/01/26 | 19:00 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: متابعة أكدت وزارة التربية، اليوم الأحد، استمرار الاستعدادات لإجراء الامتحانات في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب بموعدها المحدد وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق لوكالة الأنباء الرسمية وتابعتها “العهد نيوز”، إن “الاستعدادات مستمرة لإجراء الامتحانات في بغداد وبقية المحافظات، وفق الموعد المحدد لها في الخامس والثامن من شهر شباط المقبل”.وأشار إلى أن “هناك […]

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