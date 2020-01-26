الدفاع المدني: مصرع طفل بحريق داخل منزل في الكوت

2020/01/26 | 19:11 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اعلنت مديرية الدفاع المدني، الاحد، عن مصرع طفل بحريق داخل منزل في الكوت.وقالت المديرية في بيان تلقت”العهد نيوز” نسخة منه، إن “فرق الدفاع المدني تتمكن من السيطرة على حادث حريق نشب داخل دار سكن في منطقة البتار ضمن قضاء الكوت في محافظة واسط وانتشال جثة طفل يبلغ من العمر ايام عندما […]

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