اخماد نيران نشبت بدراجة نارية محملة بـ’’جلكانات بنزين’’ في بابل

2020/01/26 | 19:11 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بابل

تمكنت فرق الدفاع المدني في محافظة بابل، اليوم الاحد، من اخماد نيران نشبت بدراجة نارية تحمل جلكانات من مادة البنزين.

وذكرت المديرية في بيان ان فرقها "تمكنت من إخماد حادث حريق اندلع في دراجة نارية محملة بجلكانات من البنزين داخل محل لتبديل الزيوت في منطقة الكلج بمركز المحافظة ".

وأضافت ان "المفرزة تمكنت من الوصول إلى محل الحادث بوقت قياسي قصير وإخماد النيران التي امتدت من الدراجة لتلتهم واجهة المحل، بعد سحب الدراجة إلى خارج المحل ومنع توسع الحادث الى داخل المحل والمحلات المجاورة الأخرى، دون اي اضرار بشرية".

بغداد اليوم- الديوانية

أعلن محافظ الديوانية، زهير الشعلان، الاحد (26 كانون الثاني 2020)، موافقة وزارة الكهرباء على تعيين (600) موظف من اهالي المحافظة بملاكاتها.

وقال الشعلان في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "وزارة الكهرباء وافقت على مباشرة

بغداد اليوم- بغداد

أصدرت مديرية الدفاع المدني، الأحد (26 كانون الثاني 2020)، إيضاحاً بشأن ’’فيروس كورونا’’ وأعلنت عن آلية الوقاية منه.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "سلالة جديدة من فيروس كورونا ظهرت

بغداد اليوم-البصرة

أعلنت مديرية الدفاع المدني، الاحد (26 كانون الثاني 2020)، إصابة ستة اشخاص نتيجة انفجار أسطوانة غاز داخل مستشفى الصدر التعليمي في محافظة البصرة.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "المفارز في مركز شهداء العراق

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