العميد رضائي: الحدود الإيرانية العراقية المشتركة من اكثر الحدود أمناً

2020/01/26 | 19:16 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال قائد قوات حرس الحدود الإيرانية العميد قاسم رضائي خلال جولته الى الحدود الإيرانية العراقية المشتركة "جذابه" ان الامن والهدوء يعم أرجاء الحدود نتيج...

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