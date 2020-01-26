المالية النيابية توضح أثر إقرار الموازنة على رواتب الموظفين في المحافظات والاقليم

2020/01/26 | 19:19 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أوضحت المالية النيابية، تأثير عدم إقرار الموازنة الاتحادية لعام 2020 على رواتب الموظفين في عموم المحافظات وإقليم كردستان.

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