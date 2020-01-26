بالصور.. طلب لوزير التربية بجعل العطلة ثلاثة أيام بدل يومين.. كيف ردّ الوزير؟

2020/01/26 | 19:20 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاحد، رسالة بعثتها طالبة ابتدائية لوزير التربية اللبناني الجديد طارق مجذوب تتعلق بالعطلة الاسبوعية.

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