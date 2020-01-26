وزير الدفاع يصدر توجيهاً بشأن المتعينين حديثاً على ملاك الوزارة

2020/01/26 | 19:21 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة وجه وزير الدفاع، نجاح الشمري، اليوم الأحد، بالاسراع باصدار الاوامر الادارية والمباشرة الخاصة بالمتعينين حديثاً على ملاك وزارة الدفاع وحسب مكان تنسيبهم.وذكر المكتب الاعلامي لوزير الدفاع، في بيان تلقت”العهد نيوز”نسخة منه، ان “الشمري، وجه اثناء لقائه بمدير المديرية العامة للافراد، سعدي علي مطر، بسرعة اصدار الاوامر الادارية والمباشرة الخاصة بتعيين المدنيين […]

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