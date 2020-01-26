تقرير أميركي: هناك مؤشرات بشأن تحركات داعش بالتزامن مع التظاهرات العراقية

2020/01/26 | 19:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف تقرير لموقع ديفينس بوست الأميركي، عن مؤشرات بخصوص تحركات تنظيم داعش، بالتزامن مع انشغال العراق بتظاهرات شعبية كبيرة منذ تشرين الأول الماضي عام الفين وتسعة عشر.

ونقل التقرير عن قائد عسكري اميركي كبير في التحالف الدولي ضد داعش الإرهابي قوله، إن هناك مؤشر يبعث على التفاؤل وهو ان تنظيم داعش لم يتمكن من العودة للسيطرة على اي قطعة ارض في العراق وسوريا رغم لجوء التحالف بقيادة الولايات المتحدة الى تقليص عملياته المشتركة مع الجيش العراقي وانشغال البلد بتظاهرات شعبية داخلية.

وأضاف القائد العسكري ان التنظيم الإرهابي يمارس نوع الصبر والتكتيك الإستراتيجي، اي انه ينتظر فرصة سانحة لان يستغلها، مبينا ان تصويت البرلمان العراقي على قرار إخراج القوات الاميركية من البلاد زاد مخاوف من أن يستغل داعش حدوث اي فراغ أمنى ليعيد نشاطه من جديد في المنطقةوأوضح ان داعش الإرهابي ما يزال يشكل تهديدا، وما تزال هناك احتمالية من عودة ظهوره في حال ايقاف العمليات المشتركة لفترة طويلة.

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