غالب الشابندر مشيدا بالطلبة المتظاهرين: انهم يختلفون عن الذين لا يفكرون الا بقمرة القيادة

2020/01/26 | 19:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أشاد السياسي غالب الشابندر، بتوجه الطلبة العراقيين الى ساحات التظاهر للمشاركة بالاحتجاجات الشعبية، التي تشهدها بغداد وعدد من المحافظات.

ووصف الشابندر الطلبة في تغريدة على تويتر، بأنهم قلب عراقي نابض، ودماء تتدفق في شرايين الوطن، على حد تعبيره، مضيفا ان غالبية الطلبة يؤمنون بان المستقبل أمامنا، وان الجميع في مركب واحد ان قد ينقذوه من براثن الفاسدين، او يغرق الجميع معا ويُسحق الوطن.

وختم الشابندر تغريدته بالقول ان الطلبة يفكرون كمقبلين بشكل جماعي على الحياة، ويختلفون عن الذين لا يفكرون الا بقمرة قيادة المركب.

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