استهدفت السفارة الأميركية.. سقوط عدد من الصواريخ ضمن مقتربات المنطقة الخضراء وسط بغداد

2020/01/26 | 19:50 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افادت مصادر أمنية ، الاحد، بسقوط قذائف هاون ضمن مقتربات المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد.وقالت المصادر طبقاً لوسائل إعلام محلية ان”عدة صواريخ هاون سقطت ضمن مقتربات المنطقة الخضراء وسط بغداد”.واضافت، انه”لا معلومات بعد عن وقوع اصابات بشرية او مادية”.وشهدت الفترة الماضية، سقوط العشرات من الصواريخ ضمن مقتربات المنطقة الخضراء التي تضم ابنية […]

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